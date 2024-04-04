صفعة ديمة قندلفت لـ باسم ياخور تتصدّر “الترند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر مشهد صفع “بدور” لـ”عبدو العربجي” شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت الشخصية التي تؤديها النجمة السورية ديمة قندلفت، على ضرب زميلها ومواطنها باسم ياخور بالدور الذي يقدّمه على وجهه.

وأقدمت “بدور” على صفع “عبدو” في حلقة أمس من مسلسل “العربجي”، بسبب موافقته على طلب “النشمي” يدها منه، رغم إدراكه بأنه الشخص الذي تحبه.

وأرادت “بدور بنت حسني” إغاظة “العربجي” فوقعت في شر أعمالها، إذ ارتدت لعبتها ضدها.

وتتميّز شخصية “بدور” بنظراتها الحادّة ولازماتها الكلامية والصوتية الخاصة على غرار حمل المسواك وكلمة “يلا”، بالإضافة إلى مكرها ودهائها ومكائدها التي لا تنتهي.

وتؤديها قندلفت ببراعة تامة مع بناء كامل للشخصية جسدياً ونفسياً، ما دفع شريحة واسعة من الممثلين إلى وصفها بـ”شيطانة تمثيل”.

ومسلسل “العربجي” هو بطولة: باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وليث مفتي وغزوان الصفدي وشادي الصفدي وحسام الشاه وحلا رجب وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وعلي كريم ووائل زيدان ومروى بدران ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي… ومن تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج “هيئة الإذاعة والتلفزيون” في السعودية، ومن تنفيذ “غولدن لاين”.