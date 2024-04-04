لماذا قال أحمد السقا لـ أحمد خالد موسى " ما تحطش إيدك على خدك " ؟

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل المصري أحمد السقا في رسالة للمخرج المصري أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة": "متحطش إيدك على خدك بالنسبالي، أنت هروب اضطراري والحصان الإسود وأخيرا العتاولة، ألف شكر أحمد خالد موسى وشكرا لكل أساتذتك إللى قبلك واللى بعدك إللى خلوني أوصلك، ساموراي الشهير بنصار فتيحة".



يأتي هذا التعليق مع صورة لأحمد وهو يضع يده على خده.

مسلسل "العتاولة" تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة الممثلين أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي ويسرا الجديدي، إنتاج الصباح إخوان.



