حورية فرغلي تقدم دور " ربانزل "

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الممثلة المصرية حورية فرغلي دور "ربانزل" وهي شخصية ديزني الشهيرة، وهو أول عمل مسرحي للأطفال من تقديم حورية.

ونشرت حورية صورة بوستر المسرحية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"انتظروني لاول مره علي المسرح مع الاطفال قمه سعادتي وانا اكون سبب في سعاده الاطفال".

حورية كانت قد شاركت صورة لها عبر حسابها كتبت فيها: "لو اتغير أي حاجه فيا بس لسه طيبة قلبي زي ماهي". (مع وجوه حزينة)، وتعاطف معها الجمهور بالتعليقات، وكان من بينها: "طول عمرك جميلة الجميلات ورح تضلي هيك، "انتي طول عمرك قمر يااستاذه حوريه وانا بحبك بحبك بحبك زي ما انتي يااستاذة".



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