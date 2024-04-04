كارمن سليمان برسالة رومانسية لزوجها

ميرنا وليد - بيروت - وجت الفنانة المصرية كارمن سليمان رسالة لزوجها الملحن المصري مصطفى جاد في عيد زواجهما السابع، حيث نشرت صوراً لهما، وكتبت تعليقاً :"وفي عيد جوازنا السابع أحب اقولك اني محظوظة بيك يا أحن وأحسن راجل في الدنيا شكراً على كل حاجة عملتهالي وبتعملها شكراً على حبك وثقتك وتقديرك ليا ربنا يخليك ليا ويبعد عننا أي حاجة وحشة بحبك".



يذكر أن كارمن ومصطفى لديهما ابن.

وكانت كارمن قدد حققت نجاحاً كبيراً بأغنيتها "كنا في مكان" بمناسبة عيد الحب، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، الذي عاد للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، وتوزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.