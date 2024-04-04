والدا كيت ميدلتون يتعرضان لكارثة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية أن والدي كيت ميدلتون تعرضا لخسارة كبيرة في أعمالهما، وهما حالياً يكافحان لدفع الفواتير، الا انه لم يعرف بعد سبب هذه الخسارة.
وكان كشف مصدر ملكي لإحدى المجلات العالمية، عن ردة فعل الأمراء الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس عند معرفتهم بإصابة والدتهم الأميرة كيت بمرض السرطان.
وأكد المصدر أن الأمراء يشكلون مصدر دعم مهم لوالدتهم، وقال: "إنك تستمد الشجاعة من المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الأطفال. الأمراء يدعمون والديهما بالابتسامات، إن قضاء وقت ممتع معهم والاستمتاع بالوقت المتاح من دون الأعمال والالتزامات الملكية، هو أمر مهم للغاية، فالأمراء الثلاثة هم محور عالم الأميرين".
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