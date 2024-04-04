إبن سارة الودعاني يرفض التقاط الصور مع البنات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني على حسابها الخاص مقطع فيديو لإبنها سعد الذي رفض التصوير مع البنات، اذ انه لا يحب ذلك، بل يفضّل فقط ان يلتقط الصور مع الرجال.
وكانت تحدثت سارة الودعاني عن إمرأة تنجذب للرجال المتزوجين، قائلة: "جاءت إحدى السيدات وأخبرتني أنها تخطط للزواج قريبًا من رجل متزوج، وأضافت أنها تشعر بالانجذاب للرجال المتزوجين، وتعتبره تحديًا بينها وبين زوجته، وترغب في أن تثبت أنها أفضل منها".
وقالت الفتاة لسارة: "أحب أن أهدم ثقة كل امرأة تعتقد أن زوجها لن يخونها، وأنا سأكون أفضل منها".
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