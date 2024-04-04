انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء ومشهورة مواقع التواصل “موديل روز” وهي تبكي لعدم معرفتها تقطيع الدجاج بعدما وعدت عائلتها بوجبة في رمضان.

ويظهر الفيديو روز وهي تحاول الإمساك بالدجاجة لكنها لا تستطيع تقطيعها، فتبكي لقلة حيلتها.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلاً: “قبل لا تدخل المطبخ المفروض قصت أظافرها.”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مودل روز تثير الجدل بعد ظهورها وهي تبكي لعدم تمكنها من تقطيع الدجاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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