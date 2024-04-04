بالفيديو.. لجين عمران: قاطعت وحدة من صحباتي عشان بتفضفض لزوجي وترتاح له

في لقاء مع برنامج حبر سري، كشفت الإعلامية لجين عمران عن مقاطعتها لإحدى صاحبتها بسبب تواصلها مع زوجها.

وقالت لجين عمران: “قاطعت وحدة من صحباتي عشان بتفضفض لزوجي وترتاح له.”

وأضافت قائلة: “كل شئ بعمله في حياتي لازم تقلدني، وقررت تجاهلها ولما اشوفها كأنها غير موجودة.”

وتحدثت لجين عمران أيضًا عن حياتها الشخصية، قائلة: “تزوجت وأنا في عمر الـ16 عاما، وأنجبت ابني الأكبر في سن الـ17 عاما، وابنتى في سن الـ19 عاما، لذلك ليس هناك فارق سنوات بينهما كبير جدًا، واتعامل معهم على أنهم أصدقاء.”