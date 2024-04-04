"ده أنا هبوسه".. إيناس الدغيدي تكشف عن كواليس قبلة أحمد عز ليسرا في فيلم "كلام الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة ببرنامج "أسرار" تقديم الإعلامية أميرة بدر وتحدثت عن كواليس قبلة أحمد عز للفنانة يسرا في فيلم "كلام الليل".

وقالت: "اخترت أحمد عز من كاست كان هو بيعمل إعلانات، وجه علشان يعمل دور في "كلام الليل" أنا الحقيقة رفضته في الأول، مش علشان حاجة هو الولد كان شكله يجنن، وكمان بيبتدي ياخد كورسات، كان الدور مع يسرا وأنا كنت شايفة إنه أصغر من يسرا بكتير، فقلت لا مش هينفع سنا".

وتابعت: "وكان في بوسة في الفيلم ويسرا جت قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني بكره في المشهد بتاع البوسة، فقولت لها اختارتلك واحد كويس، كان راجل بيمثل بس مش معروف أوي، جاتلي وقالتلي الشاب ده أنتي اختارتيه، قولتلها آه، قالتلي أنتي بصيتي على سنانه، قولتلها مخدتش بالي، قالتلي أنا مش هبوسه دي سنانه كلها سوده".

وأضافت: "المنتج كان حابب شكل أحمد عز علشان ولد حلو، فقال ليسرا في واحد كان كويس أوي بس مدام إيناس قالت أنه صغير، فجابت أحمد عز وقالتلي ده أنا هبوسه، إنما اللي أنتي مختاراه ده أنا مش هبوسه، قولتلها أحمد عز شكله صغير يا يسرا وهيبقى شكلك أكبر منه، قالتلي ملكيش دعوة، مش هبوس أي حد".