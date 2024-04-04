محمد ممدوح يتحدث عن علاقته بزوجته وابنته: “نفسي أبقى أب كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان محمد ممدوح، عن علاقته بزوجته خلال لقائه في برنامج "Big time podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة.

وقال ممدوح: "أنا نفسي أبقى أب كويس، وبحاول مبقاش مزودها مع ميرفت مراتي، وأنا بحب البيت ولما بلاقي وقت فراغ بقعد في البيت، من ساعة ما كنت مع أبويا وأمي وأنا كده بيتوتي، وبحاول أعوض بنتي وبيتي".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.