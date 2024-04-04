إيناس الدغيدي عن ياسمين صبري: "اشتغلت علشان حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، في لقائها ببرنامج "أسرار" تقديم الإعلامية أميرة بدر، عن بدايتها كـ مساعد مخرج، وعن رأيها في الفنانة ياسمين صبري وأدائها.

وقالت: "اشتغلت 45 فيلم مساعدة مخرج مع أكبر المخرجين، وكنت معروفة وكانت الصحافة بتكتب عني، أنا مرة مفيد فوزي كتب عني وأنا مساعدة مخرج، وقال: "أنا دخلت مع حسن الإمام وشوفت شابة جميلة، فاعتقدت إنها من الممثلات وفوجئت بأنها مساعدة مخرج".

وتابعت: "لما بطلع في أي برنامج دايما أفكاري مش عاجبة الناس، ومبعرفش أقول اللي مش جوايا، مش هكذب ومش هنافق، ودايما أقول إن الجمال باب بيساعدك تاخدي مميزات أكتر من غيرك، بس الست الذكية هي اللي متعتمدش على جمالها بس، والحتة دي خليتني جادة جدًا".

وتحدثت عن أداء ياسمين صبري: "ياسمين صبري دخلت التمثيل علشان جميلة، ممثلة عايزة تتطور، ومحتاجة مخرجين يساعدوها".

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