شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 10، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كما أثار شهريارغضب شهرزاد من خلال مناداته باسمها بالخطأ باسم المحظية تودد، لتمتنع عن استكمال قصة جودر له، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر و الذى يعرض على قناة on.

وخلال الحلقة أنقذ جودر شقيقيه سالم وسليم من الجرسة، بعد أن سرقا معزة من أحد التجار، ليقوموا بفضحهما في السوق، من خلال جعلهما يركبان الحمار بالعكس ويدوران في الشارع والناس تهتف ضدهما.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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