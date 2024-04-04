محمد ممدوح : "النار مسكت في وشي وقعدت شهرين في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حل الفنان محمد ممدوح ضيفاً على برنامج "big time podcast" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة، وتحدث خلاله عن مشروعه قبل بداية مشواره المهني.

وقال ممدوح: "اشتغلت في قهوة، وكنت بعمل كذا حاجة إما بعمل طلبات أو بنزل طلبات، وبعمل قهوة وشاي، مع إن فيه عداوة بيني وبين النار".

وتابع: "النار مسكت في وشي بسبب فرن، قعدت شهرين كنت فاكر وشي مش هيتصلح تاني، وشي كان مشوه كنت بهرس الأكل عشان أكله بشفاطة، كنت بفتح مشروع أكل وكان أول يوم افتتاح فالفرن ضرب في وشي وقعدت شهرين في البيت".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.