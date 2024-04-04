إيناس الدغيدي: جوزي كان مسيحي وأسلم عشاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن قصة حبها لزوجها قائلة: "اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين وتحديت كل حاجة حتى الدين وكان مسيحي وأسلم عشاني، وكانوا رافضين الجواز عشان الديانة ووالدي كان أستاذ تربية دينية ولغة عربية، مقابلش جوزي لأنه مات بعد زواجي بسنة، وقال مش هقابله ومدخلش بيتنا غير في جنازة أبويا، وماعملتش فرح، عملته في بيتي، وكان عندي بيتي قبل ما اتجوز ومستقلة".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أنا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن أنا من طفولتي كده، إحنا 8 أخوات أنا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني، ولما بقيت مخرجة قال أنا اللي شجعتها، ووعدته أن التمثيل لا، وأنا دخلت كل الفن بالصدفة، ولا كنت أعرف يعني إيه فن، وحبيت زوجي لحد النهاردة، وعلاقتنا مش بس جواز هي حياة وكان دايما ورايا أكون مخرجة، وانفصلنا قبل وفاته، ابتدى يغير مني لما كبرنا، وسيبنا بعض بشياكة، لأن الحياة لوحدك أحلى بكتير، وكل واحد بيبقى له حياته".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.