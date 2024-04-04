"كزبرة ده اكتشاف".. منة فضالي تشيد بأداء كزبرة في مسلسل "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشادت الفنانة منة فضالي، بأداء أحمد خالد "كزبرة" في مسلسل "كوبرا".

ونشرت منة صورة تجمعهما، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وكتبت: "كزبرة ده اكتشاف بجد وسكر وطيب جدًا وطبيعي أوي، هو جنني يوم الأغنية لأني مكنتش فاهمة حاجة ولا فاهمة أنا بعمل ايه، بس أنا حبيته بجد مبروك يا سيكا منور كوبرا".

وانطلق عرض أولى حلقات "كوبرا" يوم 16 رمضان، والمعروض حصريا على شاشة قناة Mbc مصر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أيمن عزب، صفاء الطوخي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.