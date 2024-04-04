بعد حديث "الهروب من الصلاة".. حسام حبيب يدخل قائمة ترند "أكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان حسام حبيب، قوائم ترند موقع "أكس" بعد حديثه عن الصلاة، خلال ظهوره في برنامج "ع المسرح".

الفنان حسام حبيب، خلال ظهوره في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، قال: "أنا بحاول أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وأنا واقف بتكلم معاه بس لقيت ده غلط، الاتصال المباشر بيعلم المواجهة والاعتراف بالأخطاء".

وأضاف، :"الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لأن ده التزام، كل شوية هتقف قدام ربنا وهتقل أخطائك، الاتصال بـ ربنا موجود طول الوقت وهو شايفك ومش محتاج تكذب على نفسك وأهرب من الصلاة عشان ربنا مايشوفنيش، هو أصلا عارف كل حاجة".

يذكر أن الفنان حسام حبيب، طرح في فبراير الماضي، أغنية بعنوان " كدابة" ، وتعد أول الأغاني التي يطرحها ، بعد طلاقه رسميا من المطربة شيرين عبد الوهاب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، الحان اسلام رفعت، توزيع أمين نبيل،