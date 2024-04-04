تامر حبيب يشيد بأداء صناع مسلسل "بدون سابق إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الكاتب والسيناريست تامر حبيب بصناع مسلسل "بدون سابق إنذار"، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

ونشر حبيب، بوستر المسلسل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وعلق: "بدون سابق إنذار، من أول حلقة قدرتوا وببساطة وسلاسة تخلوني أصدقكم وأتعاطف معاكم، وبمجرد ما أديلكم صباعي أكلتوا دراعي، أو بالأحرى كلتوني كلي، وبقيت واحد منكم، شايل همكم قدكم وساعات أكتر منكم، محتاس حوستكم ومتلخبط لخبطتكم"

وتابع حبيب: "عايز أعرف عشان أرتاح وأنا عارف أني لو عرفت مش هرتاح، خايف على عُمر من رد فعلكم أكتر من خوفي عليه من المرض، بس مطمن أنكم بتحبوه أياً كان المستخبي وفي نفس الوقت حالة التخبط وعدم الالتزام والتوتر المرضي إللي أنا فيه قالقني عليكم وعلى الولد".

واختتم كلامه: " أما عن عُمر حبيبي الولد ده ممثل عظيم فاهم ومستوعب على أبعاد شخصيته وأحوالها ولا عمره خرج من الشخصية لحظة واحدة، ولا فقد تصديقه للدول إللي بيشخصه وبالتالي صدقناه بكل حواسنا وبقينا حاسين كلنا أنه ابننا، ونبي يا صحابي وزملائي الحلوين أوي قدام و ورا الكاميرا، ماتوجعوا قلبي أوي عشان على قد ما أنا ممنولكم على قد ما أنا قلقان من إبداعكم و واقعيتكم دول".

يذكر أن مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة أسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee.