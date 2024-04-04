شكرا لقرائتكم خبر عن نوال تطرح أغنية خلصانة تتر مسلسل فراولة بمشاركة فريق المدفعجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نوال عبد الشافى أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية : بناخد الدنيا مقاولة بننجزها .. زبادى فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا .. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانه لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانة.

وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاحا كبيرا.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ويأتى تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020.