وفاة مطربة سعوية شابة بعد تعرضها لحادث سير أليم.

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 05:18 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، بخبر وفاة مُشتركة “سعودي أيدول” الفنانة الموهوبة شوق أيمن بشكل مفاجئ، ما شكّل صدمة لعائلتها ومحبيها.

وترجع البداية، عندما أعلن الفنان عيسى بن صالح، وفاة المطربة شوق أيمن، إحدى المتسابقين في برنامج سعودي أيدول، الذي عرض خلال الفترة الماضية، وحقق مشاهدات كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، وشارك به الكثير من المواهب الفنية والغنائية.

وفاة الفنانة السعودية شوق أيمن

ونشر عيسى بن صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس، قائلا: انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي آيدول شوق أيمن، الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها.

وفاة الفنانة السعودية شوق أيمن

وأضاف في منشور آخر: “أصابنا الذهول بهذا الخبر المفجع. نسأل الله أن يتقبلها في الجنان، ولم نعهد منها إلا كل خير”

الفنانة السعودية شوق أيمن

وكشفت المعلومات المتداولة أن الشابة البالغة من العمر 22 عاماً، فارقت الحياة بعد تعرّضها لحادث أليم لم تُكشف تفاصيله، وأُدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

الفنانة السعودية شوق أيمن

من هي شوق أيمن؟

شوق تبلغ من العمر 22 عاماً، وفارقت الحياة بعد تعرضها لحادث أليم لم تُكشف تفاصيله، وفقد بسببه الوعي ودخلت إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة، وتركت خلفها الحزن والألم لمحبيها وأفراد أسرتها.

الفنانة السعودية شوق أيمن

تسبب خبر وفاة مشتركة برنامج “سعودي أيدول” بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لمتابعي منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ عدد كبير منهم في السؤال عن ملابسات الحادث، وحياة الفنانة السعودية الشابة شوق أيمن.

شوق أيمن هي من مواليد المملكة العربية السعودية عام 2002، وشاركت في البرنامج الشهير “سعودي أيدول” بين ديسمبر/ كانون الأول 2022 حتى مارس/ آذار 2023 ولديها أطفال، واشتهرت بعبارة “الغلطة بعشرة”.

ونعى الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شوق أيمن، معربين عن حزنهم الشديد بسبب رحيلها في ريعان شبابها.

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