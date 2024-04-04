ميرنا وليد - بيروت - احتفل الموسيقي أحمد أبو زهرة بعيد ميلاد والده الممثل المعتزل عبد الرحمن أبو زهرة الـ 90.

ونشر أحمد صورة لوالده بدا فيها وقد ظهر أمامه قالب من الحلوى وأرفقها بتعليق جاء فيه :"بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وانت معانا".

وجاء هذا المنشور رداً على الشائعات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة حول وفاة الممثل المصري المعتزل والذي أزعج عائلته، وتسببت بموجة تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها المستخدمون عن شعورهم بالحزن.

إشارة إلى أن الصورة التي نشرها

وبخصوص الصورة، التي نشرها أحمد أبو زهرة، أمس، رداً على هذه الشائعة، فهي أرشيفية لكنه من خلالها أراد على طمأنة الجمهور إلى صحة والده.



كانت هذه تفاصيل خبر إبن عبد الرحمن أبو زهرة يحتفل بعيد ميلاد والده الـ90 رداً على شائعات وفاته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.