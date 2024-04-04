حسام حبيب يعترف بأن وقوفه على المسرح كسر فيه شعور الخجل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري حسام حبيب عن إيجابيات وقوفه على المسرح وتقديمه الحفلات التي جعلته يكسر حاجز الخجل وكذلك ينشئ علاقة اتصال قوية مع جمهوره.
وقال حبيب إنه كان يظن سابقاً أنه كلما زاد عدد حضور الحفل يكون الاتصال أكبر، ولكنه اكتشف أن ذلك غير صحيح.
وتحدث عن ذكريات الطفولة ودعم صديقه له شارحاً أنه حينما كان طالباً بالمدرسة، ويُطلب منه أن يقرأ مثل باقي التلاميذ، وكان المدرسون يعلمون أنه خجول، مؤكداً أن الوقوف على المسرح جعله يُحب المواجهة، ويقلب الشعور السلبي إلى إيجابي، وأضاف أن أول مرة وقف فيها على المسرح كسرت بداخله شعور الخجل، وجعلته يعرف أن يواجه، بعدما كان أحيانا لا يستطيع أن يدخل إلى محل ويطلب شيئاً.
كلام حسام حبيب جاء وخلال استضافته ببرنامج "ع المسرح" من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب.
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