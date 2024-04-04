ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري محمد ممدوح قائلاً :" كنت اقدم الشاي والقهوة في مقهى وتعرضت لحريق شديد في وجهي".

بينما كشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها قائلة : "هو مرض لا يذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وتابعت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر أن الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا أستطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي، وأضافت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

وكانت تصريحات الممثل محمد ممدوح أثناء حلوله ضيفاً على بودكاست BigTime، مع الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد ممدوح وأصالة يكشفان أسرار عن حياتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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