كانيي ويست يُهدد موظفيه بالطرد لسبب غريب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلامية ان النجم العالمي كانيي ويست حذّر موظفيه من السمنة وهددهم بالطرد، قائلا لهم أنهم اذا اصبحوا سمينين سيطردهم، وقد شكل ذلك استياء الكثيرين منه.



وكانت أُثيرت الكثير من الشائعات حول علاقة كانيي ويست وزوجته بيانكا سينسوري، بأنه يستغلّها كـ"أداة تسويق مجانيّة" لألبومه الجديد "Vultures 2" وأنها سئمت من تصرفاته.

ويحرص كانيي على التواجد دائماً مع زوجته، التي يطلب منها ارتداء ملابس ضيقة للغاية وفاضحة، وذلك لإثارة الجدل وجذب الجماهير، بالإضافة إلى أنه يضع صورها المثيرة خلفيّةً لأغانيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب صحيفة "الديلي ميل".