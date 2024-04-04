الكاتبة ريم بسيوني تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب 

ياسر رشاد - القاهرة - فازت الكاتبة ريم بسيوني، اليوم الخميس، بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب عن رواية “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين” الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، لاعتبارها "مشروعًا مميزًا يستعرض التطور التاريخي المجتمعي لمصر في العصر الوسيط ويبرز طبيعة الشخصية المصرية في تلك الحقبة التاريخية في لغة تتسق مع طبيعتها وما فيها من أبعاد فكرية ومجتمعية من خلال سردية روائية ترتكز على باقة تجمع الشعر والعمارة والأسطورة، وتنتصر للبعد الإنساني".

الجائزة المقدمة من مركز أبوظبي للغة العربية بالإمارات وتبلغ قيمتها في دورتها الثامنة عشرة 750 ألف درهم إماراتي (نحو 200 ألف دولار).

وفي فرع (تحقيق المخطوطات) حصل على الجائزة المصري مصطفى سعيد عن دراسة بعنوان (سفينة المُلك ونفيسة الفُلك – شهاب الدين – الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس) الصادرة عن دار العين المصرية للنشر.

وتوجت مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين بالجائزة في فرع (النشر والتقنيات الثقافية) لنجاحها في إنجاز جسر تبادلي بين الثقافتين الصينية والعربية.

وقال بيان إعلان الجوائز عن فوز الكاتبة ريم بسيوني “تعمل بسيوني على مشروع كتابة الرواية التاريخية لمصر في العصر الوسيط. وتسعى لإبراز طبيعة الشخصية المصرية من خلال سردية روائية ترتكز على باقة تجمع الشعر والعمارة والأسطورة، وتنتصر للبعد الإنساني، فضلا عن قدرة العمل على بناء التطور التاريخي والمجتمعي لمصر في تلك الحقبة. أما اللغة الروائية فإنها تتسق مع طبيعة تلك الحقبة التاريخية الممتدة، وما فيها من أبعاد فكرية ومجتمعية”.

ويحصل الفائز في كل فرع على 750 ألف درهم فيما سيحصل الفائز بلقب (شخصية العام الثقافية) على مليون درهم وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم “نبارك للفائزين تميزهم بفروع الجائزة لدورتها الحالية حيث أن مؤلفاتهم كانت مصدر إلهام وانعكاسا لجهد وثقافة عميقين في المجالات الأدبية المختلفة، تُرجمت من خلال إبداعهم الإنتاجي الذي نفخر به، وندعو جميع المبدعين للمشاركة في الدورة القادمة والمشاركة في إثراء المشهد الثقافي العام”.

ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، وأستاذة في الجامعة الامريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق»، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها رأولاد الناس ثلاثية المماليك»