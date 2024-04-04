محمد عادل إمام عن محسن منصور: "بصور مشاهدي معاه بالعافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان محمد عادل إمام بالفنان محسن منصور الذي يشاركه بطولة مسلسل "كوبرا" الذي يعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام ويحقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشر "محمد إمام" صورة من كواليس الحلقة 8 من مسلسل "كوبرا" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وظهر خلالها مع الفنان محسن منصور الذي يقوم بدور "العمدة" وخطفه كوبرا من أجل علاج ابنته وعلق "إمام": "مفيش أحلى من محسن منصور، ممثل قدير وكوميديا خطير، بصور مشاهدي معاه بالعافية من كتر الضحك، خليت مسلسل كوبرا يحلو يا عم محسن".

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار الدراما الشعبية حول "كوبرا" صاحب ورشة لإصلاح السيارات يدخل في عدة صراعات مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا، ويشارك ببطولة المسلسل كلا من مجدي كامل، منة فضالي، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد إسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

يذكر أن محمد عادل إمام يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "عودة شمس الزناتي"، وفيلم "اللعب مع العيال".

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