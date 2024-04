شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء.

وشهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل الكبير أوى 8، حرص الكبير على أن حزلقوم يدرس يوميا حتى يستعد للمسابقة "مين اللى هيكسب النصف مليون"، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، كما أخذ هجرس حزلقوم عنده إلى منزله لتدريبه على الأسئلة على الكومبيوتر من لعبة "من سيربح المليون".

ولكن فشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها، ودخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، فى وبداية الحلقة جلس الكبير يتناول الفطار مع زوجته مربوحة وأولاده عترة وجونى، وطلب منه العترة الزواج وقال له الكبير "لما تكبر تبقى تفكر في الزواج".

مسلسل الكبير أوى 8 يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

