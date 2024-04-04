شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 25، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

وخلال أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل بيت الرفاعى يفتح يحيى "تامر نبيل" مكتب محاماة رسمياً، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق "أحمد رزق" ويخبر يحيى وسعيد "محمد لطفى" وجمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بقراره حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

يستطيع يحيى وسعيد وجمالات إرجاع ياسين عن قراره مع البحث عن براءته فى كل الاتجاهات، وفى نفس الوقت تعرض سامية على ياسين أن يأخذ الشبكة التي اشتراها لها مرة أخرى ولكنه يرفض تماما، ونفس الأمر بالنسبة إلى سعيد وبذرة إعادة الأموال التى أعطاها لهم ولكن ياسين يرفض الحصول على أي فلوس منهم لأنه لا يحتاجهم.

وشهدت الحلقة 24، مواجهة بين رقية "ملك قورة" وناهد "عايدة رياض"، وأكدت رقية لها أن فاروق "أحمد رزق" لن يعترف أمام الكل أنها والدته، وأن معه حق في ذلك فكيف يقول إن أمه كانت راقصة ودخلت السجن في قضية دعارة، كما أنها تريد أن تنجب طفلها ولا تكون جدته سوابق لتنفعل عايدة عليها وتصفعها على وجهها، لتصطدم في الأثاث وتسقط وتنزف ويتم نقلها إلى المستشفى مباشرة.

الطبيب المعالج يخبر فاروق بأن النزيف توقف ولكن مريض الإيموفيليا يكون هناك احتمالية تعرضه لنزيف داخلى فالأفضل أن تظل تحت الملاحظة في المستشفى، وبعد الاطمئنان على حالة رقية تغادر المستشفى وتعود إلى المنزل، وفى نفس الوقت تقرر عايدة مغادرة البيت ويؤكد لها فاروق بأن تركها المنزل في مصلحة الكل، وأن عليها الإقامة في شقة الدقى مع حراستها طوال الوقت.

مسلسل بيت الرفاعي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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