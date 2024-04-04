بطلة “التفاح الحرام” أمّ للمرة الأولى… تعرّفوا على جنس واسم المولود

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رُزقت بطلة مسلسل “التفاح الحرام”، ايدا ايجه، بمولودتها الأولى من زوجها لاعب كرة السلة، بوراهان تونجر، الذي ارتبطت به رسميًا في حفل زفاف ضخم أقيم في حزيران الفائت بحضور عدد كبير من المشاهير.
وقد أطلقت ايدا ايجه وزوجها على طفلتهما المولودة حديثًا اسم “مينا إيبيك”.
وكانت “ايجه” قد أكّدت غيابها عن الموسم الدرامي الحالي، مشيرة في مقابلة لها الى نيّتها بأخذ استراحة خلال الموسم.
وتسعى الممثلة الى بناء حياة عائلية جديدة مع زوجها بعد أشهر طويلة أمضتها في تصوير مسلسل “التفاح الحرام”، العمل الذي حقّقت من خلاله نجاحًا ساحقًا وبذلت مجهودًا كبيرًا استنزف الكثير من وقتها.
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