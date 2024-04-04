رشا شربتجي تمتدح نادين تحسين بك وتصفها بالفراشة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تحرص المخرجة السورية رشا شربتجي على منح كل ممثل في مسلسل "ولاد بديعة" الذي تقوم بإخراجه حقه من ناحية أدائه، وهي كانت تحدثت عن عدد من الممثلين ورؤيتها لهم في العمل ، واختارت اليوم أن توصف تمثيل مواطنتها نادين تحسين بك التي شاركت لها عدداً من الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من العمل، وأرفقتها بتعليق رقيق أشادت فيه بأدائها وكتبت شربتجي :"لما تكون بأي عمل بتبيّن فيه متل النسمة الحلوة، والبسمة الحقيقية الصادقة، وهيك كانت نادين تحسين بيك بمسلسل ولاد بديعة، كأنها فراشة بأداءها وجمالها وخفتها، بتعطي رونق خاص لكل مشهد مهما كانت مساحة الدور، ودائماً تعاملنا سوا بيطلع بنتيجة مميزة لأنو هيّ كل مرة بتثبت أنها فعلاً نجمة مميزة بالأداء والأخلاق".



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