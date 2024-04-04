فيلم "Dune: Part Two" يحقق 627 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

ميرنا وليد - بيروت - حقق الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي للمخرج دينيس فيلنوف 627 مليون دولار على مستوى العالم، وهو رقم لم تصل إليه سوى أفلام قليلة في أوقات ما بعد الوباء، على الرغم من أنه لا يزال في بداية العام، إلا أن فيلم "Dune 2" يعد حاليًا الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2024 في شباك التذاكر المحلي والعالمي.



بعد 10 أيام من عرضه على الشاشة الكبيرة، تجاوز "الجزء الثاني" إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم الأول (108 ملايين دولار).

تم إصدار الفيلم الأصلي لعام 2021 في وقت واحد في دور العرض وعلى HBO Max، لذلك تعطلت مبيعات التذاكر بسبب الإصدار المختلط على البث المباشر، الآن، تفوق الفيلم التالي على سابقه، الذي حقق 433 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.