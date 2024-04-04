هذا ما قاله محمد إمام عن محسن منصور خلال عمله معه بمسلسل كوبرا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري محمد إمام على أداء مواطنه الممثل محسن منصور والذي يجسد دور العمدة في مسلسل كوبرا كاتباً تعليقاً على صورة جمعتهما من أحداث المسلسل :"العمدة مفيش احلى من محسن منصور . . ممثل قدير و كوميديان خطير .. بصور مشاهدي معاه بالعافيه من كتر الضحك .. خليت مسلسل كوبرا يحلو يا عم محسن"

وكانت فريق عمل مسلسل "كوبرا" إنتهى صباح اليوم الخميس، من تصوير المسلسل، و الذي يتم عرضه حالياً في الموسم الرمضاني الحالي 2024 .

مسلسل "كوبرا" من بطولة الممثل المصري محمد إمام، و الممثلة مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، الحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، و عدد من ضيوف الشرف و تأليف أحمد محمود أبو زيد و إخراج المخرج المصري أحمد شفيق .



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