دياب يعلن إنتهاء تصوير مسلسل " مليحة "

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الممثل المصري دياب اليوم الخميس 4 نيسان 2024 من تصوير مسلسله "مليحة" ، الذي بدأ عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

يذكر أن دياب قدم العام الماضي مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي، وشارك في بطولة العمل رشدي الشامي، خالد كمال، على صبحي، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير .

وتجسد شخصية مليحة الممثلة الفلسـ طينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال أيام، سيرين خاس ممثلة فلسطـ ينية ولدت في 22 تشرين الأول 1996 في غـ زة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022) .



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