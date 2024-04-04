فن ومشاهير

"بحب أي حاجة تجيب فلوس".. لبنى عبدالعزيز في ضيافة "رامز جاب من الأخر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الأخر" تقديم الفنان رامز جلال في حلقته الـ25 اليوم الخميس: الفنانة والمذيعة هبة الحسين والفنانة وخبيرة التغذية لبنى عبدالعزيز، ويعرض البرنامج طوال شهر رمضان على "Mbc مصر".

وخلال إحدى فقرات البرنامج تحدث "رامز" مع لبنى عما إذا كانت متزوجة أم لا وردت عليه: "مش متجوزة بس عندي مشروع جواز"، أما عن العمل الذي تحبه أكثر قالت: "أنا بحب أي حاجة تجيب فلوس".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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