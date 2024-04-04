شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 25.. حزلقوم يشارك فى برنامج مين هيكسب النصف مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، بدخول حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون، من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم والذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله عن البدلة الذى يرتديها من أين ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقه الكبير ويضرب الكبير طلقة فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن ويقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

