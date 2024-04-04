شريهان تشيد بـ صلاح عبد الله تعليقاً على صورة لمسرحية قديمة له وهكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة المصرية شريهان على منشور للممثل المصري صلاح عبد الله في بداياته والذي شارك فيه صورة من إحدى مسرحياته بدا فيها إلى جانب زميلة الممثل محمد صبحي، وأراد من خلالها أن يجعل المتابعين يخمنون اسم المسرحية وأرفقها بتعليق :"مسرحية صورة فزورة "بداية الإحتراف" إسم العمل وإسم الشخصية وعلى فكرة عملت فيها أكتر من شخصية وهيا صعبة شوية وجوجل مش هينفعكم"، وجاءت أغلب الردود أن الصورة من مسرحية أنت حر عام 1981 وكان يجسد فيها شخصية الكابتن حشمت.



وكتبت شريهان متوجة إلى عبد الله في تعليقها:"في قلبي يا أغلى صلاح عبد الله .. ومن قلبي وإن لم أراك منذ فترة طويلة غير في الأعمال التي تشرفت فيها بوجودك إنسانياً وفنياً .. إلا إنني أتشرف بمتابعتك دائماً .. في نفسي وقلبي غالي جداً، ومحترم جداً. و أتذكر أول وأطيب وأجمل لقاء بيننا وأنا صغيرة في بروفات مسرحية "أنت حر" !!! ..

وأضافت :"وأتذكر الپروڤات على "مسرح الزمالك" في القاهرة ثم العرض على "مسرح ليسية" في الأسكندرية .. وما أجملها و أبدعها مسرحية وما أرقاها فرقة مسرحية محترمة عظيمة، وفريق عمل ملتزم حقيقي أبدع .. وأتذكر الإنسان والفنان الموهوب العاشق للفن صلاح عبد الله والذي لا يتغير أبداً بل يزداد صدقاً .."

وختمت :"… ويزداد حباً وجمالاً ونقاءً وتسامحاً وسلاماً في الدنيا والفن، وأتذكر كل من فن وأبدع في هذه المسرحية العظيمة، وأتذكر أيام وشهور وسنوات وذكريات وتاريخ مسرحي فعلاً مُشرف ..و رحمة الله على المُبدع الرائع الغالي، الحبيب والصديق المحترم، المفكر والمؤلف والكاتب المسرحي الكبير الأستاذ لنيين الرملي، وحفظ الله المخرج المسرحي الكبير الفنان الأستاذ محمد صبحي أطال الله في عمره.".

وعبر صلاح عبد الله عن سعادته الكبيرة بكلام شريهان ورد عليها كاتباً :"الناس الحلوة قلبها حلو وكلامها حلو وفعلها حلو وإنتي طول عمرك حلوة ياشيري ورغم فرق السن الكبير بينا عمري ماهنسى مواقفك الحلوة معايا وربنا يجبر بخاطرك ياحبيبتي زي ماجبرتي بخاطري پأحلى كلام إتقال عني ربنا يسعدك".