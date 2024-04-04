رولا بحسون تحتفل بعيد ميلادها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة والإعلامية وكابتن الطيار اللبنانية رولا بحسون بعيد ميلادها عبر نشرها مجموعة من الصور وهي تقطع قال الحلوى، وعلقت كاتبة : " المحبة من الله … شكراً كتير على استمرار العيد الوطني إلى ما بعد بعد شهر آذار .



وتعيش رولا بحسون حالة نشاط فني، حيث إختارها الفنان اللبناني زياد برجي للمرة الثانية على التوالي، لمشاركته بطولة كليب أغنيته الجديدة "حقك عليي" بمناسبة عيد الحب، من إخراج المخرج اللبناني جان كلود ديب. وكانت قد شاركت في مسلسل " في الداخل " بنسخته المعربة في إسطنبول، بالإضافة الى مشاركتها ببطولة مسلسل " نقطة إنتهى" الى جانب الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم والممثل السوري عابد فهد و ندى بو فرحات، أنس طيارة، خالد السيد، جورج شلهوب، بياريت قطريب، رولا بحسون، ميرنا المير، تيم عبد العزيز، كتابة فادي حسين وإخراج محمد عبد العزيز.

من موقع الخليج 365 نتمنى عيد ميلاد سعيد للممثلة رولا بحسون .

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