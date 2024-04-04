نجوى كرم تقدم عملاً غنائياً جديداً بتعاون لأول مرة شعراً ولحناً في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة اللبنانية نجوى كرم لاغنية منفردة جديدة بعد انتظار من معجبيها، ومن المنتظر أن يكون عيد الفطر موعداً لطرحها.



وشاركت نجوى الخبر السعيد في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي شرحت من خلاله بعض تفاصيل عن الأغنية المرتقبة وكتبت :"لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما، قريباً جديدي من كلمات

سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال العيد عيدين".

وأفرح إعلان نجوى هذا محبيها وذلك لأن لون الاغنية سيكون مختلفاً طالما أن هذين العملاقين سيكونان عرابي أغنيتها الجديدة.