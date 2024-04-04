خوف وذعر هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز بسبب تمساح "رامز جاب من الأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الأخر" تقديم الفنان رامز جلال في حلقته الـ25 المعروض اليوم الخميس على قناة MBC مصر: الفنانة والمذيعة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز.

وقام "رامز" بترويع الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز بـ "تمساح" وسط خوف وذعر الاثنين.

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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