رامز جلال لـ لبنى عبدالعزيز: انتي درستي في البوتجاز ومعقدة من الرجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الـ25 من برنامج "رامز جاب من الأخر" المعروضة اليوم الخميس 4 أبريل 2024، الفنانة هبة الحسين والفنانة وخبيرة التغذية لبنى عبدالعزيز.

سأل رامز ضيفته لبنى عبدالعزيز عن طبيعة عملها كخبيرة تغذية، وردت "أخصائية في الأكل بقولك تاكل إيه"، ليعلق ساخرا "ده غير بيطبخلي، يعني درستي في البوتجاز ولا درستي فين".

واتهمها بأنها معقدة من الرجال، لترد نافية "مش حقيقي، مش متجوزة بس فيه مشروع جواز".

وسخر رامز من هبة الحسين، ومن ملابسها قائلا "مسوداها ليه جاية تعزي ولا إيه، دي مش جزمة دي خف جمل"، وسألها هل فيه مشروع "خطوبة" قريبا، وأكدت الأمر.

كشفت هبة عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها فقط، ولكن تنوي إجراء عمليات أخرى الفترة المُقبلة.

وقال رامز عن لبنى وهبة "لو العيال اللي على السوشيال ميديا مش لاقيين حد يلمهم، أنا لها.. معانا ومعاكم اللي ملهمش عزيز، اللي بيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ، واللي هنهريهم تريقة وتأميز هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز"

وفي تقديمه لهما، قال "نجمتين لامعتين في سماء السعودية، شوية مذيعات شوية ممثلات، واخدين الانستجرام منصة لبث الأفكار المسمومة، وبيسلطوا النساء على أجوازهم، وواحدة بتقول مفيش راجل مش بيخون، والتانية بتقول إن المرأة العاقلة لا تتزوج أمال مين اللي تتجوز المرأة العبيطة".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.