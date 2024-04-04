"مدلعنا السنة دي".. الجمهور يعلق على حلقة هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز مع رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الأخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر اليوم الخميس: الفنانة والمذيعة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على الحلقة عبر حساباتهم عبر تطبيق "X"، وجاءت على النحو التالي: "هبة ولبنى تالت حلقة سعودية رامز مدلعنا السنة دي، وربي عجبني فيهم اليوم، ستايلك النهاردة تحفة يا غالي، ما تقولي يا بت الرجالة أحسن ناس، أفضل برنامج تليفزيوني كوميدي هذا العام، هبة الحسين باست جوزها وقالت له طلقني كوين".

وفور وصولهما علق "رامز": "معانا ومعاكم اللي ملهمش عزيز، اللي بيكرهوا الرجالة بشكل يغيط، اللي هنهريهم تريقة وتأميز، هبة الحسين ولبنى عبد العزيز".

واستقبل "رامز جلال" الفنانة هبة الحسين: "نازلك يا هبة، وليلتك هتبقى مهببة".

كما استقبل الفنانة لبنى عبد العزيز وعلق: "شكلنا هنشوف يوم لذيذ مع لبنى عبدالعزيز".

ويستضيف البرنامج عددا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

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