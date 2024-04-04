صلاح عبدالله يكشف تعرضه للنصب: "فوجئت إنه مات وما دعتش عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير صلاح عبدالله ضيف على حلقة اليوم الخميس 4 أبريل من برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب الكشف عن أسرار وخبايا لأول مرة.

وكشف صلاح عبدالله عن تعرضه للنصب من قبل شخص ما رفض ذكر اسمه وعلق: "مش هينفع أقول أساميهم حتى مش معروفين، ودايمًا بناتي ومراتي يقولولي متقعدش تحكي حاجات حكيتها قبل كده، واللي حصل أن حد تقريبًا نصب عليا ومكنتش متوقع أن التركيبة كده وخلاص سلمت أمري لله وعدت سنين طويلة وفجأة قريت خبر وفاته وقضيت ليلة ما يعلم بيها غير المولى عز وجل، ووقتها كنت في أوضتي وفتحت الشباك وكلمت المولى عز وجل وكنت بكلم ربنا بقوله هو منصبش عليا ولا حاجة".

واستكمل: "وأنا فهمت غلط ومسامحه وانا اللي فهمت غلط، الراجل استلف مني والظروف مساعدتهوش يرجعها، وكان فيه سنين كتير محصلش تواصل مع بعض من ساعة ما اخد الفلوس، ومادعتش عليه بس زعلت منه وانا عندي قناعة إن ربنا تقبل دعائي والله أعلم واسمه الغفور والغفار الرحمن الرحيم".

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