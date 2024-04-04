شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 8 الحلقة 25.. حزلقوم يكسب 10 آلاف جنيه ببرنامج مين هيكسب نصف مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى 8 مشاركة حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وبعد كل سؤال يكسبه ينزل يحتفل معه هجرس ومربوحة والعترة ليغضب المذيع عمرو رمزى، ويقول لهم" يا انتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".

وكل مرة يكسب فيها حزلقوم يبقى بمساعدة الكبير من الخلف ويكح بعدد الإجابة الصحيحة، وعند السؤال الخامس دخلت الأسئلة فى مستوى أصعب وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالاجابة، ويكسب عشر آلاف جنيه.

وبدأت الحلقة بدخول حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم واللذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله عن البدلة الذى يرتديها من أين ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقة الكبير ويضرب الكبير طلق فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن و يقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.