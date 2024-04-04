شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب: سر فشل زواجى من شيرين انفتاح علاقتنا على الناس.. ومش بلومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان حسام حبيب، احترامه لذاته جدا ولا تفرق معه تقييمات الناس لأن الناس لن ترضى على كل شيء، مضيفا: "ماشى بمبدأ قصة جحا والناس متفرقش معايا أبدا وعمر ما حد هيرضى عنك وربنا الناس متفقتش عليه، وكنت بقول لشرين أنا بحبك أكتر من الزعل ولو كرامتى ولا هى يبقى هى وأنا ممشيت عشان ارجع لها".

وأوضح حسام حبيب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه كان مرتبطا بشيرين ارتباط كبير نفسيا ولا يعتبرها زوجة فقط، قائلا: "كنا صحاب عايشين مع بعض وعمري ما حسيت أنها مراتي وأنا جوزها وممكن يكون الناس استكتروها وحسابات الناس دنيوية وأنا احترم جدا واحدة في وضع شيرين".

واستطرد: "احنا تقريبا في عمر بعض وأنا أكبر منها بسنة بس وهي شخصية مستقلة وعمرها ما مشت كلامها عليا وأن كمان عمري ما مشيت كلامي وشيرين كانت لا تستمتع أنها تمشي رأيها على حد وهي شخص بسيط وبتأخد سعادتها من حاجات بسيطة جدا".

وكشف حسام حبيب، عن سر عدم استمرار نجاح علاقتهما الزوجية وارتباطهم قائلا: "غلطتنا في العلاقة الوحيدة أنها انفتحت على الناس وأنا مش بلومها ولا ألوم نفسي، وكمان الست في غضبها مينفعش تحاسبها وممكن يكون غضبها اشرس من الراجل على حاجة هي بتحبها".