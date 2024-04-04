شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 10.. نيللى كريم تتفاجأ بعودة العميل الصينى "يانج" إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، عودة العميل الصيني يانج مرة أخرى، غير أن فراولة "نيللي كريم" غضبت كثيرا من عودته لأنها كانت ستصاب بالضرر بسببه في السابق.

وطلبت فراولة من العميل الصيني الذهاب وعدم المطالبة بأي شيء في الشركة التي هرب وتركها في أزمتها، إلا أن يانج هدد فراولة بأن الشركة له وتثبت ذلك الأوراق القانونية، وسيعمل على استرداد أمواله بتحرير بلاغ ضدها لإخراجها من المكان، إن لم توافق على استمرارها مقابل 10% من أرباح الشركة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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