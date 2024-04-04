ميرنا وليد - بيروت - قامت أميرة ويلز كيت ميدبتون بالتبرع بشعرها لأطفال مرضى السرطان قبل أن تعرف بسنوات طويلة بأنها أصيبت بهذا المرض وأنها ستضطر للخضوع بدورها للعلاج الكيميائي.

وكشفت مجلة Sunday Express الأميركية أنّ الشعر الذي تبرعت به ميدلتون كان طوله 18سنتيمتراً، وتبرعت به عام 2017، عندما كانت تصفف شعرها في قصر كنسينغتون. واقترحت الفكرة على مصفف شعرها، أن يستفيد من الخصلات المقصوصة وأن يتبرع بها، وقد أُرسلت سراً إلى جمعية خيرية تحمل اسم Little Princess Trust، وتقوم بصنع "شعر مستعار" وتقدمه مجاناً لصالح الأطفال والشباب المصابين بمرض السرطان حتى سن 24 عاماً، ممن فقدوا شعرهم أثناء العلاج الكيماوي، أو ممن تعرضوا لفقدان الشعر بسبب حالات أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون تبرعت بشعرها لهذه الجمعية الخيرية قبل إصابتها بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.