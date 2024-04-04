إدوارد وهاني رمزي وتامر حسين وغيرهم يقدمون واجب العزاء بوفاة والد الملحن محمد يحيى - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تقبل الملحن المصري محمد يحيى اليوم التعازي بوفاة والده في مسجد الشرطة بالتجمع الأولى مساء أمس الأربعاء، وحضر العزاء كل من الممثل المصري إدوارد ونجله ماركو والفنان هيثم شاكر وهاني محروس و ماهر صلاح وهاني رمزي و الكاتب والملحن عزيز الشافعي ونصر محروس، وأمير طعيمة، وحسن ابو الروس ومحمد قماح، والمصور شريف مختار، وخالد نبيل ومحمد مصطفى، وأحمد عادل ورامي جمال، وتامر حسين وأحمد إبراهيم.



وكان قد فجع محمد يحيي بوفاة والده يوم السبت الماضي، وكتب عبر حسابه " البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد الجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم بالدعاء".