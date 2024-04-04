محارب.. دراما إنسانية ترفض الظلم

ياسر رشاد - القاهرة - جذب مسلسل "محارب" الجمهور له منذ الحلقات الأولى للعمل، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو على نطاق الشارع المصرى. حيث استطاع المؤلف محمد سيد بشير خلق أحداث متتالية لا تشعر الجمهور بأى ملل أو ضيق.

تحكى أحداث المسلسل قصة شاب مظلوم، اسمه محارب، حيث يعيش محارب سائق الميكروباص مع والدته وأخويه، ويرفض العمل لدى «عجمى» والد خطيبته الذى يملك أسطول ميكروباصات، ويوم زفاف محارب على إنجى، تتعرض والدته لحادث سيارة من قِبل أحد مشاهير السوشيال ميديا.

المسلسل بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعى وماجد المصرى ونرمين الفقى وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.