صلاح عبدالله عن رفضه المشاركة في برامج المقالب: "سبوبة حلوة بس مقدرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير صلاح عبدالله ضيف حلقة اليوم الخميس من برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب الكشف عن أسرار وخبايا لأول مرة.

وعن فكرة المشاركة في برامج المقالب قال: "أنا شاركت زمان في بعض برامج المقالب وكانت بسيطة وخفيفة لكن دلوقتي لأ خلاص، وفي برامج حاولوا معايا وأنا اعتذرت لهم بكل حب وبكل أدب، ورامز ده ابني وهي سبوبة حلوة بس مقدرش مينفعش أشارك فيها كنت أتمنى بس مقدرش".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الدرامية في رمضان هذا العام وهم مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "خالد نور ووالده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.

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