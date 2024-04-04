إلهام شاهين وجوري بكر .. 40 صورة لنجوم الفن والشخصيات العامة من حفل سفارة قطر في يوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقامت مساء اليوم الخميس السفارة القطرية حفل إفطار بمناسبة يوم اليتيم العربي للأطفال وذلك بفندق نايل ريتز كارلتون بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، والنواب والسفراء.

وجاء من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى عز العرب، الفنانة جوري بكر، الفنان أمير شاهين إلى جانب عدد من السفراء والنواب والشخصيات العامة.

والتقط الحضور عدد من الصور التذكارية مع الأطفال، كما حرص العديد منهم مشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة إلهام شاهين التي قامت بتسليمهم الهدايا بنفسها.

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