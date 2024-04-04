شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. نهى تكتشف تورط شقيقها فى تجارة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، صدمة جديدة لـ نهى بعد اكتشافها تورط شقيقها في بيع المخدرات وسرقته لشقيقتها، وسرعان ما اكتشفت نهى تورطه لتوبخه وتطلب منه إعادة الأموال التى تمنحها له.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان، ليكتشفا بعد ذلك أنه ليس ابنهما بعد إجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقى وسط اهتمامهما بطفلهما عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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